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Гражданин и начальник: Амичба о научно-исследовательском институте судебных экспертиз

Гражданин и начальник
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Sputnik Абхазия
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О деятельности Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз, его направлениях и развитии в эфире радио Sputnik рассказал директор учреждения Георгий Амичба.

Гражданин и начальник
Гражданин и начальник: Амичба о научно-исследовательском институте судебных экспертиз

При Министерстве юстиции Абхазии существует Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Министр юстиции Анри Барциц на встрече с директором учреждения Георгием Амичба обсудил планы по сотрудничеству с российскими коллегами и развитию института помощи на общественных началах.

Амичба поделился своими воспоминаниями по созданию института, рассказал о первых делах и о том, как формировались кадры.

Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказал и о создании судебно-медицинской лаборатории. По его словам, на протяжении 20 лет в Абхазии успешно проводят исследования вещественных доказательств по четырем направлениям - крови, спермы, слюны и волос.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

 

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