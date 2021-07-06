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Гражданин и начальник: Читанава и Кур-ипа о последствиях шторма в Абхазии

Гражданин и начальник
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Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (24)
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О последствиях сильного урагана в Абхазии, который повредил кровли домов и повалил деревья, в эфире радио Sputnik рассказали председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава и директор управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа.

Гражданин и начальник
Гражданин и начальник: Читанава и Кур-ипа о последствиях шторма в Абхазии

Директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа в беседе на радио рассказал о работах, проводимых управлением на сегодняшний день, и отметил, что вся информация по аварийным местам поступает в оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на столицу Абхазии 4 июля.   

По словам Кур-ипа такой ситуации в центральной части города даже сторожили управления не припомнят.

Председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава отметил, что вывалу подверглись в основном старые деревья.

"Эвкалипт, камфорный лавр, магнолия, кипарисы, в основном пострадали, декоративные деревья неместной породы. У себя на родине они произрастают в лесах. Здесь они вольготно разрастаются и в ширь, и в высь. Правильно делает муниципальное управление благоустройства города, что подвергают обрезке деревья. Разрастаясь, деревья увеличивают парусность, при ветре опорные корни не всегда выдерживают. Необходимо производить мониторинг парков, скверов, где произрастают такие деревья, и там, где есть необходимость замены, производить обязательно замены методом постепенного вытеснения", - рассказал Читанава.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.    

 

Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (24)

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