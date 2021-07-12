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Гражданин и начальник: Габуния о декларировании доходов

Гражданин и начальник
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/grajdanin_i_nachalnik/20210712/1032821165/Grazhdanin-i-nachalnik-Gabuniya-o-deklarirovanii-dokhodov.html

Какую работу ведет налоговое ведомство республики, чтобы обеспечить декларирование доходов, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

Гражданин и начальник
Гражданин и начальник: Габуния о декларировании доходов

С 1 июля вступил в силу Закон Республики Абхазии "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками. Согласно закону, чиновник должен представить декларацию о доходах и расходах в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. С 1 августа все декларанты уже должны подать свои документы.

В эфире радио Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния рассказал, как идет процесс декларирования доходов и имущества должностных лиц, на какой стадии работа ведомства по автоматизации этого процесса, кто в итоге должен декларировать свои доходы, сколько человек должны подать декларацию, что будет трудновыполнимо или невозможно, кто будет проверять насколько верны задекларированные сведения, и что нужно сделать должностным лицам, чтобы подать декларацию, а также хватает ли сил и резерва для такой работы у Министерства по налогам и сборам.

Полная версия беседы в аудиофайле.

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