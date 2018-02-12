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Сформирован Конституционный суд Абхазии

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Темы:
Конституционный суд Республики Абхазия (8)
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Конституционный суд Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

Темы:
Конституционный суд Республики Абхазия (8)



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