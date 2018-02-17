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Выборы президента России: куда идти голосовать

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Темы:
Выборы президента России 2018 (22)
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© Sputnik Леон Гуния

Выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Для голосования в выборах президента России в Абхазии будет открыто 19 избирательных участков.

Принять участие в выборах президента России могут принять участие люди, достигшие 18-летнего возраста в день голосования.  Для того, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, необходимо иметь при себе действительный российский паспорт.

Граждане Российской Федерации, временно находящиеся в Республике Абхазия также могут принять участие в голосовании. Избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 08:00 до 20:00.

В избирательный бюллетень попали восемь человек: кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".

Темы:
Выборы президента России 2018 (22)



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