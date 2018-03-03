Великий пост: календарь питания по дням

Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов необходимо отказаться — смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля — ровно 48 дней
Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов необходимо отказаться — смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Сбербанк Абхазии запустил новый кредитный продукт для физических лиц "Потребительский" с 1 февраля 2018 года. Что нужно для того, чтобы получить этот кредит можете узнать из инфографики от Sputnik Абхазия.
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Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.
Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.
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