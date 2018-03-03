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Великий пост: календарь питания по дням

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Великий пост 2018 - календарь питания по дням
© Sputnik Вадим Русу

Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля — ровно 48 дней

Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов необходимо отказаться — смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

 




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