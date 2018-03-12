Карта ремонта дорог Абхазии

Ремонт дорог в Абхазии проводится по Инвестиционной программе социально-экономического развития республики, на эти цели выделено свыше 526 миллионов рублей. Где дороги уже отремонтированы или планируют отремонтировать, можете узнать из инфографики информагентства Sputnik Абхазия.

В Абхазии продолжается ремонт дорожной инфраструктуры по Инвестиционной программе социально-экономического развития республики, которым занимается РУП "Абхазавтодор".

На запланированный с 2017 по 2018 годы объем работы выделено 526 миллионов рублей, около 300 из них были освоены к февралю 2018 года.

За это время по центральной трассе Абхазии было установлено семь подпорных стен в Гагрском, Гудаутском и Сухумском районах.

Проведены строймонтажные работы на дороге, ведущей в Каманы, где уже отремонтировано два моста, возведены четыре подпорные стены и изменено русло восточного течения Гумисты. В селе Агубедия Ткуарчалского района возведены две подпорные стены.

Около 8,5 километров дорог отремонтировано в селе Джирхуа Гудаутского района и пять километров в селе Лдзаа по улице Осичко.

В список переходящих на 2018 год объектов вошли подпорные стены на 43 километре центральной трассы в районе Мюссеры и на 81 километре в Новом Афоне.

В Сухуме запланированы ремонтные работы по улицам Адыгейская, Имама Шамиля, а также около 13 800 метров дорожного полотна будет отремонтировано от улицы Гумская до Каман.

Большой объем работ предстоит провести в Гудауте. В 2018 году планируется отремонтировать улицы 4 Марта, Ардзинба, Дзидзария, проспект Героев.

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2017 году составила около 20 километров. В 2018 году запланировано отремонтировать почти 40 километров дорог.