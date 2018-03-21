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Президентский список: главные инициативы Хаджимба

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© Sputnik Леон Гуния

Президенту Абхазии Раулю Хаджимба 21 марта исполнилось 60 лет. Sputnik сделал подборку из 10 главных инициатив нынешнего главы государства.

Рауль Хаджмиба стал президентом Абхазии в 2014 году.  В июне 2016 года по его инициативе создали Управление казначейства Минфина. Цель ведомства – более жесткий контроль расходования бюджетных средств. 28 декабря 2016 года по инициативе президента создается Служба судебных приставов.

В ноябре 2017 года президент приказал сносить незаконное строительство. А уже в декабре 2017 года в Сухуме была снесена незаконная постройка.

За время президентства Рауль Хаджимба провел 10 пресс-конференции, 14 брифингов и дал 50 интервью. Это говорит об активном взаимодействии президента со СМИ.




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Президентский список: главные инициативы Хаджимба

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