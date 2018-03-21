Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Рауль Хаджмиба стал президентом Абхазии в 2014 году. В июне 2016 года по его инициативе создали Управление казначейства Минфина. Цель ведомства – более жесткий контроль расходования бюджетных средств. 28 декабря 2016 года по инициативе президента создается Служба судебных приставов.

В ноябре 2017 года президент приказал сносить незаконное строительство. А уже в декабре 2017 года в Сухуме была снесена незаконная постройка.

За время президентства Рауль Хаджимба провел 10 пресс-конференции, 14 брифингов и дал 50 интервью. Это говорит об активном взаимодействии президента со СМИ.