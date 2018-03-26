Пожар в торговом центре в Кемерово

Место трагедии в Кемерово, погибшие и пострадавшие при пожаре в торговом центре – в инфографике Sputnik.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.