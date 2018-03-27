Стало меньше: сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году

Сколько налоговых платежей было собрано в 2017 году в республике и насколько показатели уступают 2016 году, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.

2017 год оказался не столь удачным в собираемости налогов, если сравнивать с 2016 годом. При запланированных 2 791 285 500 рублей, бюджет республики в прошлом году пополнился на 2 482 496 700 рублей, что более чем на 300 миллионов рублей меньше предыдущего.

Из всех районов республики только Сухумский выполнил и даже превысил плановые показатели. Хуже всего дела обстоят в Очамчырском районе, так при задании в 164 273 рубля было собрано в два раза меньше — 77 602 рубля.

К выполнению плана приблизились Ткуарчалский — было собрано более 22 миллионов рублей из 30 миллионов запланированных, и Гудаутский — 207 миллионов рублей из плана в 225 миллионов.

По различным видам сборов в 2017 году было отмечено снижение. К примеру, при плане по земельному налогу более чем в 100 миллионов, итоговый показатель составил более 83 миллионов. Это меньше на 10 миллионов рублей в сравнении с 2016 годом.

В 2017 году также планировалось собрать более 791 миллиона рублей налога на прибыль, однако в итоге показатель составил 750 миллионов.

Акцизы дали положительную динамику в 2017 году — более 61 миллионов рублей, что превышает показатели 2016 года на 11 миллионов рублей.