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Список стран, отозвавших российских дипломатов

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"Дело Скрипаля": причины и следствие (44)
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Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика

Ряд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Подробнее — в инфографике.

Официальный Лондон утверждает, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Однако проекта с подобным названием в СССР не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название "Новичок" было растиражировано зарубежными СМИ с подачи Вила Мирзоянова, который не имел отношения к созданию химоружия.

Впоследствии британские власти приняли решение выслать из страны 23 российских дипломата, а также заморозить двусторонние контакты с РФ на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры: объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Позже к решению Великобритании присоединились 27 стран, которые заявили, что вышлют российских дипломатов.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (44)



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Какие страны высылают российских дипломатов
Список стран, отозвавших российских дипломатов

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