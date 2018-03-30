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Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

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© Sputnik Леон Гуния

О том, какую работу проводило Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" в 2017, году смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.

В прошедшем 2017 году "Черноморэнерго" установлено 2500 опор электропередачи, 115 трансформаторов, проведено 80 800 метров линий электропередачи и более 144 тысяч метров провода.

По итогам 2017 года, финансовые поступления "Черноморэнерго" составили более 703 миллионов рублей, общая задолженность потребителей перед предприятиями энергосистемы за 2017 год составил более 281 миллиона рублей.

На сегодня в базе абонентов "Черноморэнерго" около 104 тысяч абонентов.

В 2017 году по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии была приобретена спецтехника на сумму более 23 миллионов рублей.




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Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

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