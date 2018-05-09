Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

На время чемпионата мира по футболу каждая сборная выбрала себе штаб-квартиру, которая включает в себя отель и тренировочную площадку, расположенные неподалеку друг от друга. Во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами