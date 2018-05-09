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Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)
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Массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны
© Sputnik . Эльнур Салаев

9 мая важная дата для всех жителей России и стран бывшего Союза, 9 мая - День Победы над фашистским захватчиком.

В День Победы Sputnik Азербайджан подготовил инфографику, демонстрирующую самые массовые виды вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны, и сопоставляющую ее с вооружением фашистской Германии того же периода.

 

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)

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