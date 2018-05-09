Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

В День Победы Sputnik Азербайджан подготовил инфографику, демонстрирующую самые массовые виды вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны, и сопоставляющую ее с вооружением фашистской Германии того же периода.
9 мая важная дата для всех жителей России и стран бывшего Союза, 9 мая - День Победы над фашистским захватчиком.
В День Победы Sputnik Азербайджан подготовил инфографику, демонстрирующую самые массовые виды вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны, и сопоставляющую ее с вооружением фашистской Германии того же периода.
День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями в районах и городах Абхазии. В этом году администрации подготовили список концертов и акций, посвященных празднованию памятной даты.
Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
6 мая в Сухуме состоится забег "Run Sukhum", приуроченный к 9 Мая.
На время чемпионата мира по футболу каждая сборная выбрала себе штаб-квартиру, которая включает в себя отель и тренировочную площадку, расположенные неподалеку друг от друга. Во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами
В селе Дурипш Гудаутского района состоялись конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Курорт "Пицунда" и Администрация города в связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в городе Пицунда.
О том, как прошел концерт ко Дню Победы в Сухуме, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.
Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.
Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.