Обзор цен на рынке Сухума

Спустя две недели цены на некоторые продукты на Сухумском рынке изменились. Существенно подешевели огурцы и помидоры, если двумя неделями ранее килограмм огурцов можно было купить в среднем за 45 рублей, то сейчас они стоят 20-25 рублей. Помидоры, стоившие 100 рублей, теперь стоят 75 рублей.

Также существенно снизилась цена на клубнику, она упала с 250 до 180 рублей.

Немного поднялись цены на говядину и свинину. Две недели назад говядина стоила 345 рублей, а свинина 340 рублей. Сейчас говядина и свинина стоят в среднем по 350 рублей за килограмм.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – клубника

Клубника – ароматная ягода, которая обладает уникальными пищевыми, лекарственными и полезными свойствами. Она содержит большое количество сахаров, витаминов, фолиевую кислоту, клетчатку, каротин, пектины, железо, кобальт, кальций, фосфор и марганец. Клубника оказывает мощное оздоровительное влияние на человеческий организм. Ягоды клубники используются для лечения гипертонии, склероза, запоров и различных проблем с пищеварительной системой.