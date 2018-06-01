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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя две недели цены на некоторые продукты на Сухумском рынке изменились. Существенно подешевели огурцы и помидоры, если двумя неделями ранее килограмм огурцов можно было купить в среднем за 45 рублей, то сейчас они стоят 20-25 рублей. Помидоры, стоившие 100 рублей, теперь стоят 75 рублей.

Также существенно снизилась цена на клубнику, она упала с 250 до 180 рублей.

Немного поднялись цены на говядину и свинину. Две недели назад говядина стоила 345 рублей, а свинина 340 рублей. Сейчас говядина и свинина стоят в среднем по 350 рублей за килограмм.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – клубника

Клубника – ароматная ягода, которая обладает уникальными пищевыми, лекарственными и полезными свойствами. Она содержит большое количество сахаров, витаминов, фолиевую кислоту, клетчатку, каротин, пектины, железо, кобальт, кальций, фосфор и марганец. Клубника оказывает мощное оздоровительное влияние на человеческий организм. Ягоды клубники используются для лечения гипертонии, склероза, запоров и различных проблем с пищеварительной системой.




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