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Как выбрать качественный мужской костюм

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Как выбрать качественный мужской костюм
© Sputnik

Советы по выбору мужского делового костюма - в инфографике Sputnik.

Деловой костюм – необходимый элемент в гардеробе мужчины, покупается ли он для особых случаев или для повседневного ношения. Многое о качестве делового костюма могут рассказать неприметные детали. Подкладка, пуговицы, швы, цвет, узор, материал – внимательное изучение скажет, насколько качественное перед вами изделие. Но даже самый качественный костюм может испортить неправильная чистка, хранение или ношение. Синтетика в составе может придать ему дополнительную защиту, но высокое содержание повлияет на комфорт. Как подойти к выбору костюма? Как правильно ухаживать за ним? Ответы на эти и другие вопросы – в  инфографике Sputnik, подготовленной совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова.




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