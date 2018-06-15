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Сервировка стола: наглядная инструкция

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Сервировка стола
© Sputnik Эльнур Салаев, Мурад Оруджев

Правильно разложив столовые предметы, можно создать уютную и красивую обстановку для главного ритуала дня - обеда.

Сервировка стола по всем канонам этикета может красиво преподнести блюдо и даже сделать так, что оно покажется гостю более вкусным. Каждая хозяйка и владельцы ресторанов должны знать, как нужно расставлять столовые приборы, чтобы сервировка радовала взор.

Sputnik Азербайджан разработал инфографику, которая наглядно демонстрирует, каким образом и куда нужно складывать приборы, а также — как сложить вилку с ножом, чтобы сделать комплимент официанту и повару или высказать свое недовольство обслуживанием.




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