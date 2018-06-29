Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя три недели цены на некоторые продукты на столичном рынке изменились. Помидоры существенно упали в цене. Вместо прежних 75 рублей за килограмм, теперь они обойдутся в 56 рублей.

Цены на говядину и свинину практически не изменились. Килограмм говядины также обойдется в 350 рублей, а свинина — в 340 рублей за килограмм.

Немного поднялись цены на молочные продукты. Килограмм сулугуна стоит 380 рублей, а копченый сыр – 420 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – персик

Плоды персика богаты витаминами, их рекомендуют употреблять в качестве профилактического средства от простуды, инфекционных заболеваний, авитаминозов. Из персиков получается отличное варенье, широко используются в приготовлении пирогов и других десертов.