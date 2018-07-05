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Как уберечься от менингита

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Как уберечь себя от менингита
© Sputnik / Ayjan Sarsenova

Опасное заболевание менингит может привести к летальному исходу, поэтому крайне важно знать симптомы и вовремя распознать их.

Смотрите инфографику Sputnik Казахстан, поясняющую, как болезнь попадает в организм и что делать для профилактики.




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