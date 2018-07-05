Как уберечься от менингита

Смотрите инфографику Sputnik Казахстан, поясняющую, как болезнь попадает в организм и что делать для профилактики.
Опасное заболевание менингит может привести к летальному исходу, поэтому крайне важно знать симптомы и вовремя распознать их.
Смотрите инфографику Sputnik Казахстан, поясняющую, как болезнь попадает в организм и что делать для профилактики.
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Третья ежегодная конференция по сохранению историко-культурного наследия с участием российских экспертов открылась в Сухуме в четверг 5 июля.
В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.
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Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.
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Сотрудники МВД Узбекистана задержали трех граждан Украины, подозреваемых в ограблении одного из частных банков в Ташкенте.
Годовщина вывода из Эстонии российских войск стала поводом для Таллинна наградить ветеранов дивизии СС почетным знаком Дубового венка Свободы.
В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.
В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.
Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.