НАТО: история расширения

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса — в инфографике Ria.ru.
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Сборная Англии не выходила в полуфиналы Чемпионатов мира по футболу с 1990 года; вся страна надеется на выход в финал.
Ранее о завершении съемок в сериале сообщили актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, исполнившие роли Арьи Старк и Дейнерис Таргариен соответственно.
Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля на стадионе "Лужники".
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Водители из Китая и Узбекистана впервые примут участие в международном конкурсе "Военное ралли — 2018", который состоится в Кызыле в Республике Тыва.
Простые эстонцы вряд ли выиграют от усиления восточного фланга НАТО, считает военный эксперт.
Две горные вершины на Кавказе назовут в честь спасателей Дмитрия Кормилина и Валерия Замараева, погибших во время теракта в Беслане.
В Афганистан в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" отправлена группа азербайджанских военнослужащих.
В Армении запретят одноразовый пластик – вместо них жителям республики будут раздавать мешки из ткани.