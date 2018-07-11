08:57 11 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.44
  • EUR73.35
Поиск
Инфографика

НАТО: история расширения

Получить короткую ссылку
1 0 0

Новости

Все новости
Все новости
НАТО: история расширения
© RIA Novosti

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса — в инфографике Ria.ru.




Еще инфографика

  • 15 причин пить лимонную воду каждое утро
    Последнее обновление: 09:33 08.07.2018
    09:33 08.07.2018

    Живительный эликсир: лимон и вода

    Укрепляет иммунитет, способствует очищению организма, омоложению кожи, улучшает пищеварение, оказывает бодрящий эффект - всего это о лимонной воде.

    71
  • Как уберечь себя от менингита
    Последнее обновление: 10:36 05.07.2018
    10:36 05.07.2018

    Как уберечься от менингита

    Опасное заболевание менингит может привести к летальному исходу, поэтому крайне важно знать симптомы и вовремя распознать их.

    53
  • Сколько стоят команды ЧМ-2018
    Последнее обновление: 11:11 02.07.2018
    11:11 02.07.2018

    Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

    Сколько стоит самая дорогая и самая дешевая футбольная команда - подробности в инфографике Sputnik.

    402
  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 11:57 29.06.2018
    11:57 29.06.2018

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    568

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    "У него все дома?"

    Латвийский режиссер, осмелившийся нелестно высказаться о Празднике песни и танца, вызвал в свой адрес шквал критики.

  • Флаг НАТО
    Между двух огней

    Почему саммит НАТО в Брюсселе в очередной раз ставит Литву в сложное положение – читайте в материале Sputnik.

  • Textbooks on the Russian language. (File)
    Международный язык

    Вице-председатель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, рассказал, что ждет русский язык в Молдове.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
Именитые и знаменитые: фотографии футбольных болельщиков
Пресс-конференция о выступлении Мерабовых на Сухум JazzFest
Мерабов слушает дома тишину и "распоряжения": музыкант разоткровенничался в Sputnik
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia