Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

Драматическое шоу GRAND OPERA GALA пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 13 августа в 19:00. О том, что в четвертый раз представят зрителю организаторы шоу GRAND OPERA GALA в интервью радио Sputnik рассказали оперные певцы Саид Гобечия и Нана Черкезия.

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