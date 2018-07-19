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Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

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Как правильно выбрать арбуз
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Арбузы в Абхазии начинают созревать в конце июля. Ягода в жаркие летние дни пользуется большой популярностью. Помимо местной продукции в республику завозят и импортные арбузы. Как выбрать спелый и сочный арбуз вам подскажет инфографика.




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Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

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