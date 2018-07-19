Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

Арбузы в Абхазии начинают созревать в конце июля. Ягода в жаркие летние дни пользуется большой популярностью. Помимо местной продукции в республику завозят и импортные арбузы. Как выбрать спелый и сочный арбуз вам подскажет инфографика.
Первый Чемпионат мира по футболу состоялся 88 лет назад.
Сборная Франции и сборная Хорватии встретятся в финале Чемпионата мира по футболу в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля. Предлагаем вашему вниманию турнирный путь финалистов Чемпионата мира по футболу 2018.
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса — в инфографике Ria.ru.
Укрепляет иммунитет, способствует очищению организма, омоложению кожи, улучшает пищеварение, оказывает бодрящий эффект - всего это о лимонной воде.
Президент Республики Абхазия и глава Адыгеи обсудят вопросы дальнейшего развития отношений между республиками.
Похищение российского бизнесмена Максима Яковлева, разыскиваемого Интерполом, произошло в Абхазии 20 июня 2018 года.
Драматическое шоу GRAND OPERA GALA пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 13 августа в 19:00. О том, что в четвертый раз представят зрителю организаторы шоу GRAND OPERA GALA в интервью радио Sputnik рассказали оперные певцы Саид Гобечия и Нана Черкезия.
Южная Осетия и Донецкая Народная Республика договорились развивать торговое сотрудничество и деловое партнерство.
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Инцидент в селе Паник — не что иное, как провокация против дружественных армяно-российских отношений, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Космодром "Байконур" начинают готовить к массовому запуску спутников связи OneWeb, перенеся из-за этого запланированные старты грузовых кораблей "Прогресс".
ГКНБ задержал мэра Бишкека Албека Ибраимова – градоначальник игнорировал вызовы следователя и угрожал правоохранителям.
Белорусские "секс-гуру" Алекс Лесли и Настя Рыбка, обвиняемые судом Таиланда по четырем статьям Уголовного кодекса, готовятся защищаться в суде.
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В Литве остановили показ мультфильма "Два хвоста", который транслировался в кинотеатрах на русском языке без субтитров.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам, которые лишились доступа к землям в Приднестровье.
Российская корпорация "Газпром" заявила о прекращении поиска полезных ископаемых в Таджикистане, посчитав деятельность на территории страны нецелесообразной.
Немецкая Siemens намерена построить промышленную ветровую электростанцию мощностью 100 МВт в Узбекистане.
Несмотря на повышение акцизов на алкоголь в Латвии приграничная торговля растет, принося республике немалые доходы и пробивая брешь в бюджете Эстонии.
Южная Осетия и Донецкая Народная Республика договорились развивать торговое сотрудничество и деловое партнерство.
Ученые в ходе экспедиции обнаружили некрополь в Губинском районе и заполнили брешь в истории древнего Азербайджана.
Инцидент в селе Паник — не что иное, как провокация против дружественных армяно-российских отношений, заявил премьер Армении Никол Пашинян.