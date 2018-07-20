Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры немного упали в цене. Вместо прежних 56 рублей за килограмм, теперь они стоят 50 рублей.

Цены на говядину и свинину практически не изменились. Килограмм говядины также обойдется в 350 рублей, а свинина — в 340 рублей за килограмм.

А вот в молочных продуктах есть некоторые изменения. Килограмм сулугуна стоит 370 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – слива

Она широко известна как диетический продукт. Плоды малокалорийны. Мясистая мякоть и шкурка богаты пектинами и клетчаткой. Сливы едят свежими или высушенными, например, чернослив. Фрукт используют как основу для пастилы и цукатов, а также варят компоты и кисели, готовят соусы и маринады, подливки и приправы.