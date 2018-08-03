Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Например, овощи подорожали. Килограмм моркови вместо 45 рублей за килограмм стоит 65 рублей, как и килограмм свеклы. Капуста обойдется покупателю в 70 рублей за килограмм вместо 30 рублей. Помидоры поднялись в цене. Вместо прежних 50 рублей за килограмм, теперь они стоят 60 рублей.

Килограмм говядины или свинины обойдется в 350 рублей.

Яблоки стали дешевле на 10 рублей — 70 рублей за килограмм вместо 80 рублей, а персики, наоборот, подорожали – 60 рублей вместо 40 рублей.

Стоимость 1,5 литра меда резко снизилась – 900 рублей вместо 1200, то же произошло с аджикой 400 рублей за килограмм вместо 500 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – инжир

В инжире содержится огромное количество микроэлементов: медь, железо, магний, кальций, калий, а также витамины А и В. Он считается действенным средством для борьбы с избыточным весом, так как предотвращает перевоплощение сахара в жир. Инжир едят свежим, а также используют в кулинарии. Из инжира делают пастилу, джем, варенье, повидло, торты и конфеты. Он также замечательно сочетается с сыром, мясом, яйцами, орехами и ветчиной.