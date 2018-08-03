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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Например, овощи подорожали. Килограмм моркови вместо 45 рублей за килограмм стоит 65 рублей, как и килограмм свеклы. Капуста обойдется покупателю в 70 рублей за килограмм вместо 30 рублей. Помидоры поднялись в цене. Вместо прежних 50 рублей за килограмм, теперь они стоят  60 рублей.

Килограмм говядины или свинины обойдется в 350 рублей.

Яблоки стали дешевле на 10 рублей — 70 рублей за килограмм вместо 80 рублей, а персики, наоборот, подорожали – 60 рублей вместо 40 рублей.

Стоимость 1,5 литра меда резко снизилась – 900 рублей вместо 1200, то же произошло с аджикой 400 рублей за килограмм вместо 500 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – инжир

В инжире содержится огромное количество микроэлементов: медь, железо, магний, кальций, калий, а также витамины А и В. Он считается действенным средством для борьбы с избыточным весом, так как предотвращает перевоплощение сахара в жир. Инжир едят свежим, а также используют в кулинарии. Из инжира делают пастилу, джем, варенье, повидло, торты и конфеты. Он также замечательно сочетается с сыром, мясом, яйцами, орехами и ветчиной.

Теги:
обзор цен на рынке, Сухум, Абхазия



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