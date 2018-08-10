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"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

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Сколько мест в детских садах Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

Детские сады в Абхазии снова не смогут вместить всех желающих. Заявлений на прием в детские сады в два раза больше, чем реальных мест.

В Абхазии функционируют 39 дошкольных общеобразовательных учреждений, готовых разместить 1061 человека. Заявлений же на прием уже порядка 2300.

Кого принимать в сады решает специальная комиссия при местных управлениях администраций. Вне очереди льготники, остальных просят дождаться своего часа.

В качестве альтернативы некоторые родители выбирают частные детские сады. Фактически это услуги индивидуальных предпринимателей, которых не лицензирует Минобразования. Соответственно их деятельность ведомством не контролируется. По данным ведомства, таких частных заведений в республики около десяти.



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