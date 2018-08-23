Главные траты жителей мегаполисов мира

На что жители мегаполисов тратят нажитое непосильным трудом и какая деятельность является, соответственно, самым прибыльным бизнесом — ответ на этот и многие другие вопросы можно найти в инфографике Sputnik Армения.
Продукты питания, жилье, одежда и даже кофе - основное, на что любят или вынуждены тратить деньги жители крупнейших городов мира.
На что жители мегаполисов тратят нажитое непосильным трудом и какая деятельность является, соответственно, самым прибыльным бизнесом — ответ на этот и многие другие вопросы можно найти в инфографике Sputnik Армения.
Лекарственные препараты, оставленные "на потом", представляют большую угрозу для здоровья, так как спустя некоторое время могут испортиться.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
В августе наступает школьная "лихорадка". Родители школьников покупают форму, обувь и школьные принадлежности, словом, все, чтобы ребенок не был обделен ничем, получая важные знания. О том, сколько стоит спокойствие родителей школьников, смотрите в инфографике Sputnik.
Сегодня каждому знакомо, что такое стресс. Он может быть связан и с работой, и с семейными неурядицами.
К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летию признания независимости республики Российской Федерацией экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия в интервью Sputnik рассказал о том, какие события предшествовали признанию Абхазии и поделился своим мнением о развитии республики.
О том, как туристы находят "липовые" путевки, как противостоять мошенникам и как не стать их жертвой, обсудили в пресс-центре Sputnik Абхазия представители туристической индустрии республики и МВД Абхазии.
Рубль, как и прежде, остается под давлением из-за обострения санкционной политики США. Однако, ощутимого падения российской валюты на фоне новых санкций США эксперты не предрекают.
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Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.
Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.
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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.
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Российские военные 201-й военной базы отразили "атаку боевиков" на учениях в Таджикистане.
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Посол России в Эстонии Александр Петров прокомментировал намерение Таллинна истребовать с Москвы компенсацию за "советскую оккупацию".
Российский советник в Южной Осетии рассказал Sputnik, почему в республику стоит вкладывать средства.
Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.
Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.