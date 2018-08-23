19:56 23 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.53
  • EUR79.25
Поиск
Инфографика

Главные траты жителей мегаполисов мира

Получить короткую ссылку
15 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Расходы жителей мегаполисов мира
© Фото : АГН Москва

Продукты питания, жилье, одежда и даже кофе - основное, на что любят или вынуждены тратить деньги жители крупнейших городов мира.

На что жители мегаполисов тратят нажитое непосильным трудом и какая деятельность является, соответственно, самым прибыльным бизнесом — ответ на этот и многие другие вопросы можно найти в инфографике Sputnik Армения.

Теги:
деньги, мегаполисы


Еще инфографика

  • Как узнать, испортилось ли лекарство
    Последнее обновление: 17:16 20.08.2018
    17:16 20.08.2018

    Как узнать, испортилось ли лекарство

    Лекарственные препараты, оставленные "на потом", представляют большую угрозу для здоровья, так как спустя некоторое время могут испортиться.

    43
  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 18:10 17.08.2018
    18:10 17.08.2018

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    482
  • Сколько стоит собрать ребенка в школу
    Последнее обновление: 11:55 16.08.2018
    11:55 16.08.2018

    Плата за знания: сколько стоит собрать ребенка в школу

    В августе наступает школьная "лихорадка". Родители школьников покупают форму, обувь и школьные принадлежности, словом, все, чтобы ребенок не был обделен ничем, получая важные знания. О том, сколько стоит спокойствие родителей школьников, смотрите в инфографике Sputnik.

    1242
  • Стресс
    Последнее обновление: 12:56 13.08.2018
    12:56 13.08.2018

    Десять самых стрессовых профессий

    Сегодня каждому знакомо, что такое стресс. Он может быть связан и с работой, и с семейными неурядицами.

    161

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

  • курс валют
    Эхо войны

    Почувствуют ли в Молдове санкционные войны Соединенных Штатов и России – читайте в материале Sputnik.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мусульманские паломники молятся на горе Арафат во время паломничества в Мекку, Саудовская Аравия
Священный хадж: миллионы мусульман в Мекке и ее окрестностях
Т-90М Прорыв-3 впервые представлен публике
Новейший танк Т-90М "Прорыв-3" впервые представлен публике
Расходы жителей мегаполисов мира
Главные траты жителей мегаполисов мира

Соцсети

Sputnikabkhazia