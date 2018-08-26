На каких языках говорит мир

Какие стоит начать изучать, чтобы понять и быть понятым наибольшим числом людей — смотрите в инфографике Sputnik Эстония.
На сегодняшний день в мире насчитывается более шести тысяч языков, несколько десятков из которых являются языками мирового значения, и около четырехсот языков считаются исчезающими.
Какие стоит начать изучать, чтобы понять и быть понятым наибольшим числом людей — смотрите в инфографике Sputnik Эстония.
Продукты питания, жилье, одежда и даже кофе - основное, на что любят или вынуждены тратить деньги жители крупнейших городов мира.
Лекарственные препараты, оставленные "на потом", представляют большую угрозу для здоровья, так как спустя некоторое время могут испортиться.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
В августе наступает школьная "лихорадка". Родители школьников покупают форму, обувь и школьные принадлежности, словом, все, чтобы ребенок не был обделен ничем, получая важные знания. О том, сколько стоит спокойствие родителей школьников, смотрите в инфографике Sputnik.
Самолеты взлетели с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного судна Бе-12 и военно-транспортного многоцелевого самолета Ан-26 ВКС России.
Выставка "Праздник признания" составлена из 100 работ фотографов и посвящена истории послевоенной Абхазии, основным политическим и культурным событиям.
Команда Colors of Nation, информационное агентство Sputnik Абхазия и компания "Аквафон" продолжили проект "Лавки счастья". Арт-объекты, созданные известными абхазскими художниками и фотографами, появились в Сухуме.
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Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?
Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.
Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.