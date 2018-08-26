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На каких языках говорит мир

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Доминирующие языки
© Sputnik Денис Грабусов

На сегодняшний день в мире насчитывается более шести тысяч языков, несколько десятков из которых являются языками мирового значения, и около четырехсот языков считаются исчезающими.

Какие стоит начать изучать, чтобы понять и быть понятым наибольшим числом людей — смотрите в инфографике Sputnik Эстония.

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