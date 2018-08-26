На каких языках говорит мир

В августе наступает школьная "лихорадка". Родители школьников покупают форму, обувь и школьные принадлежности, словом, все, чтобы ребенок не был обделен ничем, получая важные знания. О том, сколько стоит спокойствие родителей школьников, смотрите в инфографике Sputnik.