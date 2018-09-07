Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Огурцы и капуста стали на 10 рублей дешевле — 50 и 40 рублей за килограмм, вместо прежних 60 и 50 рублей, а цена на кабачки повысилась на 20 рублей – 60 рублей за килограмм, вместо 40 рублей.

Повысилась цена и на некоторые фрукты. Дыня подешевела на 10 рублей, килограмм обойдется в 40 рублей, вместо прежних 50 рублей, а килограмм инжира теперь стоит 200 рублей, вместо 80 рублей.

Понизились цены на мясо – килограмм говядины стоит 360 рублей, а свинины 350 рублей, а сыр подорожал – копченый обойдется в 500 рублей за килограмм, вместо прежних 400 рублей, а первый сыр – 300 рублей вместо 250 рублей.

Продукт дня

Груша – содержит витамины А, B1, B2, а также калий, кальций, магний и цинк. Груши оказывают мочегонное действие и выводят из организма токсины и шлаки. Нельзя есть груши натощак или запивать водой, это вызовет тяжесть в желудке. Из фрукта варят варенье, употребляют как начинку в выпечке. Часто грушу используют при диетах, так как в 100 граммах продукта всего 42 килокалории.