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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Огурцы и капуста стали на 10 рублей дешевле  — 50 и 40 рублей за килограмм, вместо прежних 60 и 50 рублей, а цена на кабачки повысилась на 20 рублей – 60 рублей за килограмм, вместо 40 рублей.

Повысилась цена и на некоторые фрукты. Дыня подешевела на 10 рублей, килограмм обойдется в 40 рублей, вместо прежних 50 рублей, а килограмм инжира теперь стоит 200 рублей, вместо 80 рублей.

Понизились цены на мясо – килограмм говядины стоит 360 рублей, а свинины 350 рублей, а сыр подорожал – копченый  обойдется в 500 рублей за килограмм, вместо прежних 400 рублей, а первый сыр – 300 рублей вместо 250 рублей.

Продукт дня

Груша – содержит витамины А, B1, B2, а также калий, кальций, магний и цинк. Груши оказывают мочегонное действие и выводят из организма токсины и шлаки. Нельзя есть груши натощак или запивать водой, это вызовет тяжесть в желудке. Из фрукта варят варенье, употребляют как начинку в выпечке. Часто грушу используют при диетах, так как в 100 граммах продукта всего 42 килокалории.

Теги:
обзор цен, сухумский рынок, Сухум, Абхазия


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