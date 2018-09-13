Эволюция iPhone

Презентация новых смартфонов от компании Apple прошла 12 сентября в открывшемся в прошлом году Театре имени Стива Джобса в Калифорнии.

Apple презентовала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Как эволюционировал смартфон с момента появления в продаже первого айфона — в инфографике РИА Новости.

Новые смартфоны получили поддержку двух SIM-карт, одна из которых виртуальная eSIM. При этом в Китае будет продаваться версия с поддержкой двух физических карт.



