Эволюция iPhone

Apple презентовала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Как эволюционировал смартфон с момента появления в продаже первого айфона — в инфографике РИА Новости.
Презентация новых смартфонов от компании Apple прошла 12 сентября в открывшемся в прошлом году Театре имени Стива Джобса в Калифорнии.
Apple презентовала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Как эволюционировал смартфон с момента появления в продаже первого айфона — в инфографике РИА Новости.
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Памяти двукратного призера Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Бесика Кудухова снимут художественный фильм.
Замминистра образования Азербайджана рассказала, почему в ряде школ Баку упразднили русские классы.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян пожалеет, что связался с ним.