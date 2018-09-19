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Крушения российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости / Инфографика

Самолет Ил-20 российских ВКС потерпел крушение в Сирии, 15 российских военнослужащих погибли.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Подробности происшествия в сирийском небе, место крушения и технические характеристики самолета Ил-20 – в инфографике РИА Новости.

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