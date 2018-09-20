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Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

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Альтернатива дорогим лекарствам
© Sputnik Леон Гуния

Болезнь приносит за собой не только ущерб здоровью, но и кошельку. О том, какие аналоги дорогих медикаментов за меньшую цену можно приобрести в аптеках Абхазии, смотрите в инфографике Sputnik.

Не многие знают, что у известных "брендовых" импортных лекарств существуют российские аналоги, которые стоят в два раза меньше. 

В цену  импортных лекарств входит маркетинговая и патентная составляющая. По словам директора РУП "Абхазформация", Руслана Адлейба, высокая цена импортных лекарств объясняется тем, что российские фирмы закупают иностранную продукцию в долларах, соответственно в несколько раз дороже:

"Кроме того, у импортных препаратов зачастую меньше побочных эффектов и лучше степень очистки. Однако и их российские аналоги соответствуют всем медицинским требованиям", — добавил Адлейба.

О том, какие дешевые аналоги «заморских» лекарств можно приобрести в Абхазии, смотрите в инфографике Sputnik.



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Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

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