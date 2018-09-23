Что делать при ДТП

Как правильно себя вести, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие на территории Российской Федерации. Смотрите в инфографике Sputnik.
T-34 — легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Технические данные позволили сделать эту модель самым массовым средним танком тех времен.
Болезнь приносит за собой не только ущерб здоровью, но и кошельку. О том, какие аналоги дорогих медикаментов за меньшую цену можно приобрести в аптеках Абхазии, смотрите в инфографике Sputnik.
Самолет Ил-20 российских ВКС потерпел крушение в Сирии, 15 российских военнослужащих погибли.
Какой язык следует выучить, чтобы общаться с людьми со всего мира.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября в 15:00 на автодороге Очамчыра–Ткуарчал.
Два человека получили ранения из-за стрельбы во время свадебного торжества в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме в субботу 22 сентября.
О том, как прошел спектакль "Кавказский меловой круг" с участием абхазских и адыгских актеров, читайте в материале Sputnik.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
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При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов
В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.
В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото