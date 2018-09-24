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Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев

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Статистика ДТП в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

По данным пресс-службы МВД Абхазии, за 8 месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 120 ДТП, в результате которых погибли 42 человека, ранения получили 174 человека.

Наибольшее количество ДТП с января по август 2018 года произошло в Сухуме, где было зарегистрировано 29 аварий, в которых погибли 3 человека, и был ранен 41 человек. На втором и третьем месте Гагрский и Гудаутский районы. Общее количество ДТП в этих районах за восемь месяцев 2018 года составило 49 случаев, погибших 21 и раненых 71 человек. Наименьшее число ДТП зафиксировано в Ткуарчалском районе – одна авария с одним летальным исходом и двумя ранеными. 

По видам ДТП лидирует столкновение с автомобилем, разного рода препятствиями и с участием пешеходов.   

За этот отрезок времени чаще всего в ДТП попадали водители в возрасте от 20 до 30 лет. Таких за восемь месяцев 2018 года было 42 человека. Реже всех в аварии попадают автолюбители в возрасте от 18 до 20 лет – 2 случая.

За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 108 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранено 163 человека.



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Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев

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