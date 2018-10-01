19:57 01 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.57
  • EUR75.99
Поиск
Инфографика

Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Ядерное оружие
© Sputnik Денис Грабусов

Ядерное оружие способно уничтожить миллиарды людей и целые страны, а побочный эффект от его взрыва поставит под угрозу существование всего живого на земле.

По данным UNODA (Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения), в мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, а также земля почувствовала на себе более двух тысяч ядерных испытаний.

Идеальный способ свести угрозу к минимуму — это избавить планету от такого оружия, однако реализовать программу разоружения оказалось невозможной задачей.

До сих пор было разработано и подписано множество международных договоров, нацеленных на сокращение запасов ядерного оружия. Последний из них — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — подписан в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу.  Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.

Теги:
ядерное оружие


Еще инфографика

  • План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
    Последнее обновление: 17:17 28.09.2018
    17:17 28.09.2018

    План мероприятий ко Дню Победы

    30 сентября 2018 года республика отмечает 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

    3475
  • Ограничение движения транспорта в Сухуме
    Последнее обновление: 00:42 28.09.2018
    00:42 28.09.2018

    Какие дороги перекроют в Сухуме накануне Дня Победы

    Основные улицы Сухума будут перекрыты с вечера 29 сентября и до 15:30 в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября.

    785
  • Салют
    Последнее обновление: 18:50 25.09.2018
    18:50 25.09.2018

    Празднование Дня освобождения города Сухум

    Какие мероприятия пройдут в столице в День 25-летия освобождения Сухума в Отечественной войне народа Абхазии, смотрите в инфографике Sputnik.

    2212
  • Статистика ДТП в Абхазии
    Последнее обновление: 11:55 24.09.2018
    11:55 24.09.2018

    Статистика ДТП в Абхазии за восемь месяцев

    По данным пресс-службы МВД Абхазии, за 8 месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 120 ДТП, в результате которых погибли 42 человека, ранения получили 174 человека.

    462

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии
"Абхазия моя": творческие подарки к 25-летию Победы
Спасатели находят живых людей под завалами после землетрясения и цунами в Индонезии
Живых людей все еще находят под завалами после землетрясения и цунами в Индонезии
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia