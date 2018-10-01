Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Ядерное оружие способно уничтожить миллиарды людей и целые страны, а побочный эффект от его взрыва поставит под угрозу существование всего живого на земле.

По данным UNODA (Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения), в мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, а также земля почувствовала на себе более двух тысяч ядерных испытаний.

Идеальный способ свести угрозу к минимуму — это избавить планету от такого оружия, однако реализовать программу разоружения оказалось невозможной задачей.

До сих пор было разработано и подписано множество международных договоров, нацеленных на сокращение запасов ядерного оружия. Последний из них — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — подписан в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.

