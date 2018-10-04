Путь в космос: с чего начиналось освоение

Ровно 61 год назад в космос был запущен первый искусственный спутник Земли. С тех пор началась космическая эпоха в жизни человечества. Все космодромы мира - в инфографике Sputnik.

Ровно 61 год назад 4 октября 1957 года, в открытый космос вышел первый искусственный спутник Земли — "Спутник-1". Это событие стало началом космической эры в жизни человечества. На протяжении десятилетий в космосе побывают люди, а по всему миру введено в эксплуатацию более 20 стартовых космических площадок.

Самый известный в мире космодром Байконур — первый и самый крупный. С его площадок стартовали первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты, космические корабли "Восток", "Восход", "Союз", орбитальные станции "Салют", "Мир". Строить его начали еще в 1955 году, то есть эта площадка была предвестником космической эпохи.

Все космодромы мира — в инфографике Sputnik.