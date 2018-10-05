Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Снизились цены на овощи. Перец, свекла и баклажаны стали дешевле на 10 рублей – 40 рублей за килограмм вместо прежних 50 рублей. Значительно дешевле стала морковь, 35 рублей за килограмм вместо 50 рублей.

Гречка и сахар также снизились в цене. Килограмм обойдется в 40 и 45 рублей вместо 50 рублей, а сахар стал дороже – 50 рублей за килограмм вместо 45 рублей.

На рынке появились сезонные фрукты. Килограмм хурмы обойдется в 60 рублей, так же как и килограмм мандаринов.

Продукт дня:

Хурма содержит витамины А, С и Е, а также кальций, калий, железо, магний и йод. Она часто используется при диетах, в 100 граммах фрукта – 127 килокалорий. Содержащийся в ягоде магний также снижает вероятность образования камней в почках. Хурму сушат, из нее делают варенье и используют в начинках для пирогов, тортов, а также запекают с мясными блюдами.