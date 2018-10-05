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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Снизились цены на овощи. Перец, свекла и баклажаны стали дешевле на 10 рублей – 40 рублей за килограмм вместо прежних 50 рублей. Значительно дешевле стала морковь, 35 рублей за килограмм вместо 50 рублей.

Гречка и сахар также снизились в цене. Килограмм обойдется в 40 и 45 рублей вместо 50 рублей, а сахар стал дороже – 50 рублей за килограмм вместо 45 рублей.

На рынке появились сезонные фрукты. Килограмм хурмы  обойдется в 60 рублей, так же как и килограмм мандаринов.

Продукт дня:

Хурма содержит витамины А, С и Е, а также кальций, калий, железо, магний и йод. Она часто используется при диетах, в 100 граммах фрукта – 127 килокалорий. Содержащийся в ягоде магний также снижает вероятность образования камней в почках. Хурму сушат, из нее делают варенье и используют в начинках для пирогов, тортов, а также запекают с мясными блюдами.



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