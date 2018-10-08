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Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

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Участившиеся ДТП в Абхазии: факты и меры (17)
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Нарушения ПДД в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

По данным Министерства внутренних дел Абхазии, с января по август 2018 года на территории республики зарегистрировано 45 202 нарушений ПДД. За аналогичный период 2017 года – 25 541.

Сравнительная статистика нарушения автомобилистами правил на дорогах Абхазии показывает, что в 2018 году было выявлено на 19 661 подобных случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Самыми частыми видами нарушения за восемь месяцев 2018 года стали превышение скорости – 22 296 случаев, управление транспортом без водительского удостоверения – 2 025, управление автомобилем в состояние опьянения – 1 943. Число прочих видов нарушений составило 16 593 случая.

Наибольшее число нарушений ПДД было зафиксировано по трассе Псоу — Ингур —  29 990, в черте города Сухум – 6 088 и в Гагрском районе – 3 380.

Права управления транспортом были лишены 155 водителей, пятеро из них повторно.

Темы:
Участившиеся ДТП в Абхазии: факты и меры (17)


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