21:27 18 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.72
  • EUR75.57
Поиск
Инфографика

Трагедия в Керчи

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика

В результате взрыва в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, еще 50 получили ранения.

В среду 17 октября в Политехническом колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. В связи с инцидентом сначала возбудили уголовное дело о теракте, однако после выяснения обстоятельств стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу, в связи с чем уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, пострадали более пятидесяти человек, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже студент четвертого курса Владислав Росляков.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стрелок во время учебы получал стипендию, ранее никогда не проявлял агрессию и не попадал в полицию.

Месяц назад, как сообщают экстренные службы Крыма, Росляков получил разрешение на хранение оружия. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.

С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

Подробнее о происшествии в Керчи — в инфографике РИА Новости.



Еще инфографика

  • Сколько стоит свадьба в Абхазии
    Последнее обновление: 18:25 15.10.2018
    18:25 15.10.2018

    Сколько стоит свадьба в Абхазии

    Свадьба – одно из важных событий в абхазском обществе. На торжество приглашается от 300 до 1000 человек. При таком раскладе, об экономии на празднике и речи не идет. Родители и молодожены пытаются всеми способами удивить гостей и родственников, а предприимчивые организаторы свадеб ежегодно используют эту особенность и повышают цены на свои услуги.

    1758
  • Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
    Последнее обновление: 12:05 11.10.2018
    12:05 11.10.2018

    Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

    Ежегодно среди иностранных абитуриентов распределяется 15 000 квот на бесплатное обучение в российских вузах. Кроме иностранных граждан, абитуриентами могут стать и лица без гражданства РФ, а также проживающие за рубежом соотечественники.

    349
  • Психотест: проверь свое душевное здоровье
    Последнее обновление: 20:40 10.10.2018
    20:40 10.10.2018

    Псих или не псих, вот в чем вопрос

    По данным ВОЗ, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни.

    310
  • Нарушения ПДД в Абхазии
    Последнее обновление: 12:49 08.10.2018
    12:49 08.10.2018

    Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

    По данным Министерства внутренних дел Абхазии, с января по август 2018 года на территории республики зарегистрировано 45 202 нарушений ПДД. За аналогичный период 2017 года – 25 541.

    702

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Работа телеканала, архивное фото
    Оцифрованный эфир

    Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?

  • Газпром.
    Газовый раздел

    Дочерняя компания "Газпрома" договорилась с Узбекистаном о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Мисс Вселенная
Самые красивые девушки Вселенной
Владимир Путин о пещерном национализме
Путин: пещерный национализм развалит Россию
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia