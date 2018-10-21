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Алкоголь и жизнь

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Алкоголь и ваша жизнь
© Sputnik / Эльнур Салаев

Злоупотребление спиртными напитками приводит к ослаблению организма, раннему старению и смерти.

Исследования, доказывающие, что алкоголь наносит тяжкий вред здоровью человека, проводились во многих странах. Согласно результатам, полученным учеными, в целом по всему миру алкоголь вызывает около 2,8 миллиона смертей в год — и в основном эта угроза касается людей от 15 до 49 лет.

Чтобы узнать уровень употребления спиртных напитков в постсоветских странах, и какие болезни они вызывают у людей, смотрите инфографику Sputnik Азербайджан.

Отметим, что по официальной статистике, жители Азербайджана употребляют очень мало алкоголя: в среднем на одного человека приходится 0,5 литра спирта в год.

Теги:
спирт, алкоголь


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