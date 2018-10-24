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Пеллеты - новый мировой тренд

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Пеллеты - новый мировой тренд
© Фото : Минпромторг России

Древесные топливные гранулы, пеллеты, называют новым мировым трендом, спрос на который к 2030 году может вырасти до 41-52 миллиона тонн.

Древесные топливные гранулы, пеллеты, называют альтернативой газу и любому другому топливу. Это новый мировой тренд, спрос на который к 2030 году может вырасти до 41-52 миллиона тонн.

Внешне топливные пеллеты выглядят как гранулы цилиндрической формы. В них спрессовывают отходы древесного производства. Пеллеты можно использовать для отопления жилых помещений и для выработки электроэнергии для индустриальных нужд.

Производство пеллет – одно из приоритетных направлений стратегии развития лесопромышленного комплекса России.

Подробнее — в инфографике РИА Новости.

Теги:
топливо


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