Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали. Вместо прежних 60 рублей за килограмм, теперь они стоят 70 рублей.
Цены на говядину и свинину практически не изменились. Килограмм говядины также обойдется в 350 рублей, а свинина — в 330 рублей за килограмм.
А вот в молочных продуктах есть некоторые изменения. Килограмм сулугуна стоит 450 рублей. А копченый сыр – 500 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – фейхоа
Плоды богаты калием, медью, фосфором и другими полезными микроэлементами, органическими кислотами, витаминами С и В. Ягода широко применяется в кулинарии. Из фейхоа делают компоты, варенье, выпечку, десерты, салаты, маринады, вино, настойки. Также используют в диетическом питании, рекомендуют при лечении и для предотвращения атеросклероза, при гастрите и для общего укрепления иммунитета.