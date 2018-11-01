Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком

Пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. Вредитель был завезен в республику вместе с посадочным материалом.

Вредитель уже уничтожил несколько десятков пальм в Гагре и Сухуме. Долгоносик в основном наносит вред финиковой пальме. За 12 месяцев он может уничтожить даже взрослую пальму.

Обнаружить долгоносика сложно, так как он прячется внутри ствола. За три месяца до гибели, листья дерева меняют цвет и усыхают, у основания листьев появляются отверстия до трех сантиметров, листья становятся ломкими.

С пальмовым долгоносиком можно бороться с помощью химических препаратов: Конфидор-экстро, Контдор-макси, Имидор, Нутрид, Фосбат. Обрабатывать пальмы нужно два раза за сезон, с марта по декабрь.