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Зверь на дороге: как себя сберечь

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Зверь на дороге: как избежать трагедии
© Sputnik Денис Грабусов

Как вести себя, чтобы избежать столкновения с диким животным, и что делать, если это произошло, выяснил Sputnik Эстония.

Животные — существа непредсказуемые, выскочить на дорогу они могут в любое время года, однако особенно опасен период гона, который у лосей, оленей и косуль проходит осенью. В это время они часто выходят из леса на дорогу, и столкновение с крупным животным на загородных трассах, где скорость автомобиля обычно больше, чем в населенных пунктах, зачастую приводит к тяжелым последствиям.

Угадать, какой будет реакция дикого животного на движущуюся машину, очень трудно, поэтому в это время водителям стоит быть особенно внимательными. Ведь на скорости в 100 км/ч столкновение с косулей означает удар силой почти в полтонны. Что уж говорить о лосе, вес которого сам по себе достигает 700 килограммов.

Подробнее в инфографиге Sputnik Эстония.

Теги:
безопасность


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