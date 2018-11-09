Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты претерпели изменения. К примеру, помидоры, стоившие 70 рублей, сейчас в среднем можно купить за 55 рублей, также огурцы подешевели на 20 рублей, и теперь их стоимость 65 рублей.

Цены на молочные продукты также изменились, полуторалитровая бутылка молока подорожала на 20 рублей в сравнении с двумя неделями ранее и стоит 120 рублей. А вот сыр сулугун стал дешевле, вместо 450 рублей, сейчас стоит 373 рубля.

Есть также продукты, цены на которые не изменились, к примеру: ставрида – 200 рублей, масло подсолнечное – 100 рублей, мед – 850 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – яблоки

Яблоки обладают невысокой калорийностью. В 100 граммах свежего яблока содержится всего лишь 47 килокалорий. Яблоко – это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Яблоко содержит витамины: А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К.

