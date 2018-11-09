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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты претерпели изменения. К примеру, помидоры, стоившие 70 рублей, сейчас в среднем можно купить за 55 рублей, также огурцы подешевели на 20 рублей, и теперь их стоимость 65 рублей.

Цены на молочные продукты также изменились, полуторалитровая бутылка молока подорожала на 20 рублей в сравнении с двумя неделями ранее и стоит 120 рублей. А вот сыр сулугун стал дешевле, вместо 450 рублей, сейчас стоит 373 рубля.

Есть также продукты, цены на которые не изменились, к примеру: ставрида – 200 рублей, масло подсолнечное – 100 рублей, мед – 850 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – яблоки

Яблоки обладают невысокой калорийностью. В 100 граммах свежего яблока содержится всего лишь 47 килокалорий.  Яблоко – это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Яблоко содержит витамины: А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К.



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