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Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

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Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди
© Sputnik

Самые высокие мужчины живут в Голландии, а самые худенькие женщины родом из Бангладеш.

Где искать самых высоких, низких, стройных и полных людей, узнайте в инфографике Sputnik Эстония.



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Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

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