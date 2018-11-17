Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

Где искать самых высоких, низких, стройных и полных людей, узнайте в инфографике Sputnik Эстония.
Самые высокие мужчины живут в Голландии, а самые худенькие женщины родом из Бангладеш.
Где искать самых высоких, низких, стройных и полных людей, узнайте в инфографике Sputnik Эстония.
С 2019 года в Абхазии заработает целевая программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан".
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Труппа Молодежного театра собралась у здания Абхазского драмтеатра утром 15 ноября с требованием выступить со спектаклем "Требуется лжец"
Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан", пропавшую в ноябре прошлого года и на борту которой находилось 44 человека, обнаружили с признаками взрыва.
Международный день недоношенных детей отмечается в мире ежегодно 17 ноября, он призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются врачи и семьи с недоношенными детьми.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.
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Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
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Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.
Узбекская певица прокомментировала скандальную историю с отзывом у нее лицензии из-за неоднозначного клипа.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.