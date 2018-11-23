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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Повысилась цена на помидоры, 60 рублей за килограмм вместо 55 рублей, а огурцы, наоборот, стали дешевле - 50 рублей за килограмм, вместо 65 рублей. Больше в цене стали также морковь и картофель – 40 рублей за килограмм, вместо 30 и 32 рублей, а цена на перец и капусту повысилась – 75 и 50 рублей вместо 62 и 38 рублей.

Цены на фрукты также повысились. Килограмм хурмы обойдется покупателю в 75 рублей, вместо 65 рублей,  а мандаринов - 40 рублей вместо 35 рублей. Значительно подорожала фейхоа – 80 рублей за килограмм, вместо 60 рублей. На рынке появились первые киви – 60 рублей за килограмм.

Мандарин

Мандарин содержит витамины А, B1, B2 и C, а также кальций, калий, железо, магний и фосфор. Мандарины не накапливают нитраты, поэтому подходят для диетического питания. В 100 граммах продукта – 33 килокалории. В мандаринах высокая доля кислотности, поэтому они не рекомендованы людям с проблемами желудка. Мандарины в основном употребляют в свежем виде, но также из них изготавливают джемы, варенья, соки и компоты, используют и в качестве начинки для выпечки.



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Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

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