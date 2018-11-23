Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Повысилась цена на помидоры, 60 рублей за килограмм вместо 55 рублей, а огурцы, наоборот, стали дешевле - 50 рублей за килограмм, вместо 65 рублей. Больше в цене стали также морковь и картофель – 40 рублей за килограмм, вместо 30 и 32 рублей, а цена на перец и капусту повысилась – 75 и 50 рублей вместо 62 и 38 рублей.

Цены на фрукты также повысились. Килограмм хурмы обойдется покупателю в 75 рублей, вместо 65 рублей, а мандаринов - 40 рублей вместо 35 рублей. Значительно подорожала фейхоа – 80 рублей за килограмм, вместо 60 рублей. На рынке появились первые киви – 60 рублей за килограмм.

Мандарин

Мандарин содержит витамины А, B1, B2 и C, а также кальций, калий, железо, магний и фосфор. Мандарины не накапливают нитраты, поэтому подходят для диетического питания. В 100 граммах продукта – 33 килокалории. В мандаринах высокая доля кислотности, поэтому они не рекомендованы людям с проблемами желудка. Мандарины в основном употребляют в свежем виде, но также из них изготавливают джемы, варенья, соки и компоты, используют и в качестве начинки для выпечки.