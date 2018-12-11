Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

По итогам первого круга первенства сухумский "Нарт" одержал четыре победы в пяти матчах, уступив лишь в одной игре гудаутской "Рице", таким образом, столичный клуб завершил отрезок чемпионата на первом месте с 12 очками в активе. "Нарт", пропустив всего пять голов, забил больше всех мячей – 17.

На втором месте футболисты "Гагры", у них 10 очков после пяти матчей, "Гагра" трижды одержала победу, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. При этом гагрские футболисты забили 13 голов и пропустили пять мячей. Столько же очков у команды "Афон", однако забили они 9 голов и пропустили также пять мячей.

В XXVI чемпионате Абхазии по футболу участвуют 6 команд: "Афон", "Гагра", сухумское "Динамо", "Нарт" Сухум, гудаутская "Рица", галский "Самурзакан".