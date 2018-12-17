Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

Организация "Трезвая Россия" опубликовала итоги исследования на тему объемов потребления алкогольных напитков в странах Евросоюза в 2018 году.
Подробности — в инфографике Sputnik Эстония.
Самой пьющей страной эксперты признали Эстонию.
Организация "Трезвая Россия" опубликовала итоги исследования на тему объемов потребления алкогольных напитков в странах Евросоюза в 2018 году.
Подробности — в инфографике Sputnik Эстония.
О том, как к новогодним праздникам правильно выбрать пиротехнику, а после ее безопасно использовать, смотрите в инфографике Sputnik.
В XXVI чемпионате Абхазии по футболу участвуют 6 команд: "Афон", "Гагра", сухумское "Динамо", "Нарт" Сухум, гудаутская "Рица", галский "Самурзакан".
Информационное агентство и радио Sputnik было впервые представлено в Абхазии 8 декабря 2014 года.
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит нападать на своих союзников — Абхазию и Южную Осетию.
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит нападать на своих союзников — Абхазию и Южную Осетию.
Триста пятьдесят юристов из 26 стран мира собрались в Баку в рамках II Евразийского съезда юристов. Что обсуждают?
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию об увеличении притока российских туристов в республику.