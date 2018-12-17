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Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

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Рейтинг трезвости стран Европы — 2018
© Sputnik / Денис Грабусов

Самой пьющей страной эксперты признали Эстонию.

Организация "Трезвая Россия" опубликовала итоги исследования на тему объемов потребления алкогольных напитков в странах Евросоюза в 2018 году.

Подробности — в инфографике Sputnik Эстония.

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Теги:
алкоголь


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