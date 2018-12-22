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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Перед Новым годом на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали в цене. Вместо прежних  90 рублей за килограмм, теперь они стоят 96 рублей за килограмм.

Цены на говядину и свинину  остались прежними. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.

Подорожали молочные продукты. Килограмм сулугуна стоит 500 рублей, а копченый сыр – 600 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – апельсин.

Приносит большую пользу здоровью. В плодах содержатся витамины С, В, углеводы, клетчатка, калий, фосфор, кальций.

Мякоть апельсина полезна при потере аппетита и при авитаминозе. Укрепляет иммунную систему и улучшает обменные процессы.

Из апельсина можно делать джемы. Часто мякоть апельсина добавляют в различные салаты.



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