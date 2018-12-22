Обзор цен на рынке Сухума

Перед Новым годом на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали в цене. Вместо прежних 90 рублей за килограмм, теперь они стоят 96 рублей за килограмм.
Цены на говядину и свинину остались прежними. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.
Подорожали молочные продукты. Килограмм сулугуна стоит 500 рублей, а копченый сыр – 600 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – апельсин.
Приносит большую пользу здоровью. В плодах содержатся витамины С, В, углеводы, клетчатка, калий, фосфор, кальций.
Мякоть апельсина полезна при потере аппетита и при авитаминозе. Укрепляет иммунную систему и улучшает обменные процессы.
Из апельсина можно делать джемы. Часто мякоть апельсина добавляют в различные салаты.