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Как сохранить елку

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Способы сохранения елки
© RIA Novosti

Чтобы елка как можно дольше сохраняла праздничный вид, нужно соблюдать несколько простых правил.

Эксперты рекомендуют ставить елку в специальный раствор, в который нужно добавить таблетку аспирина, который не даст развиваться гнилостным бактериям, щепотку соли и несколько ложек сахара, которые обеспечат питание, и половину чайной ложки лимонной кислоты, смешанную с толченым мелом или ложкой желатина.

Получившуюся массу нужно растворить в воде, и добавить туда чистый песок. Елку нужно поставить так, чтобы ее корешок уходил в песочную смесь на 15-20 сантиметров.

Второй вариант - обернуть ствол в месте среза влажной тряпкой и ежедневно ее смачивать.

Елку желательно устанавливать подальше от батарей, иначе хвоя быстро высохнет и осыплется.

А веточки время от времени советуют опрыскивать водой из пульверизатора.

Подробнее о том, как сохранить елку в домашних условиях, в инфографике ria.ru.

Теги:
елки


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