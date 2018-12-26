Право имею: что может милиционер Абхазии

На что имеет право и чего нельзя делать сотруднику милиции Абхазии, можете узнать в инфографике Sputnik.

Согласно Закону о "Закону Республики Абхазия о милиции", в полномочия сотрудника милиции Абхазии входит, в том числе, проверка документов, удостоверяющие личность, остановка транспортных средств и проверка документов, отстранение от управления транспортными средствами, если водитель не трезв.

Арестовывать они имею право подозреваемых в совершении противозаконных действий и людей в нетрезвом состоянии.

Применять огнестрельное оружие милиционеры могут для пресечения преступлений и правонарушений, во время задержания преступников, во время угрозы жизни и здоровью самого сотрудника милиции или окружающих. Прежде чем открыть огонь сотрудник правоохранительных органов обязан предупредить о своих намерениях и дать время для выполнения требований, если это не угрожает жизни и здоровью.

Сотрудникам милиции запрещается применять оружие в отношении людей с явными признаками инвалидности, к несовершеннолетним, когда возраст очевиден или известен сотруднику милиции и при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать другие.