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Право имею: что может милиционер Абхазии

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Права милиционера в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

На что имеет право и чего нельзя делать сотруднику милиции Абхазии, можете узнать в инфографике Sputnik.

Согласно Закону о "Закону Республики Абхазия о милиции", в полномочия сотрудника милиции Абхазии входит, в том числе, проверка документов, удостоверяющие личность, остановка транспортных средств и проверка документов,  отстранение от управления транспортными средствами, если водитель не трезв.

Арестовывать они имею право подозреваемых в совершении противозаконных действий и людей в нетрезвом состоянии.

Применять огнестрельное оружие милиционеры могут для пресечения преступлений и правонарушений, во время задержания  преступников, во время угрозы  жизни и здоровью самого сотрудника милиции или окружающих. Прежде чем открыть огонь сотрудник правоохранительных органов обязан предупредить  о  своих намерениях и дать время для выполнения требований, если это не угрожает жизни и здоровью.

Сотрудникам милиции запрещается применять оружие  в отношении  людей  с  явными  признаками инвалидности, к несовершеннолетним, когда  возраст очевиден или известен сотруднику милиции и при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать другие.



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