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Секреты кофейного меню

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Кофе - гид
© RIA Novosti

Кофе-гид в формате инфографики расскажет читателям о том, что зашифровано в кофейном меню ресторанов и бистро.

Большинство кофейных напитков, которые предлагают в ресторанах и бистро, приготовлены на базе эспрессо.

Кофе делают с помощью кофеварок и кофемашин — воду под давлением пропускают через спрессованные в таблетку обжаренные молотые зерна. На выходе получается крепкий, насыщенный и ароматный кофе.

А дальше начинается самое интригующее. Например, увеличение количества воды превращает эспрессо в американо, взбитого молока — в макиато, капучино или латте, вспененных сливок — в кон панну, мороженого — в глясе или аффогато. Бариста или, проще говоря, кофевары могут экспериментировать и добавлять в кофе новые, еще не ставшие классикой ингредиенты.

Смотрите подробнее о разных видах кофе в инфографике РИА Новости.

 

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Теги:
кофе


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