Секреты кофейного меню

Кофе-гид в формате инфографики расскажет читателям о том, что зашифровано в кофейном меню ресторанов и бистро.

Большинство кофейных напитков, которые предлагают в ресторанах и бистро, приготовлены на базе эспрессо.

Кофе делают с помощью кофеварок и кофемашин — воду под давлением пропускают через спрессованные в таблетку обжаренные молотые зерна. На выходе получается крепкий, насыщенный и ароматный кофе.

А дальше начинается самое интригующее. Например, увеличение количества воды превращает эспрессо в американо, взбитого молока — в макиато, капучино или латте, вспененных сливок — в кон панну, мороженого — в глясе или аффогато. Бариста или, проще говоря, кофевары могут экспериментировать и добавлять в кофе новые, еще не ставшие классикой ингредиенты.

Смотрите подробнее о разных видах кофе в инфографике РИА Новости.